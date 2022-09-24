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Mazda может прекратить производство авто на совместном предприятии во Владивостоке

Общество
Mazda может прекратить производство авто на совместном предприятии во Владивостоке

Японская корпорация Mazda Motor Corp обдумывает прекращение производства автомобилей на российском заводе. В настоящий момент он находится во Владивостоке, пишет газета Nikkei.

Отмечается, что окончательное решение об остановке производства еще не принято. То же касается и продаж на российском рынке. При этом ранее компания отмечала, что намерена прекратить производство, как только закончатся поставленные запчасти.

Завод во Владивостоке работает совместно с российским автопроизводителем Sollers. Продажи автоконцерна Mazda в России за прошлый год составили 30 тысяч экземпляров.

Продажи в России ранее прекратили и ряд компаний, производящих технику. В связи с этим IT-эксперт Алексей Солодов перечислил преимущества российских смартфонов перед иностранными.
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