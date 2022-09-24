Mazda может прекратить производство авто на совместном предприятии во Владивостоке

Японская корпорация Mazda Motor Corp обдумывает прекращение производства автомобилей на российском заводе. В настоящий момент он находится во Владивостоке, пишет газета Nikkei.
Отмечается, что окончательное решение об остановке производства еще не принято. То же касается и продаж на российском рынке. При этом ранее компания отмечала, что намерена прекратить производство, как только закончатся поставленные запчасти.
Завод во Владивостоке работает совместно с российским автопроизводителем Sollers. Продажи автоконцерна Mazda в России за прошлый год составили 30 тысяч экземпляров.
Продажи в России ранее прекратили и ряд компаний, производящих технику. В связи с этим IT-эксперт Алексей Солодов перечислил преимущества российских смартфонов перед иностранными.