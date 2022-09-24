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Лавров обвинил США в попытке превратить всю планету в свой «задний двор»

Политика
Лавров обвинил США в попытке превратить всю планету в свой «задний двор»

США придают пресловутой «доктрине Монро» глобальный охват, пытаясь превратить всю планету в свой задний двор. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Несогласные при этом подвергаются циничным санкциям, которые бьют по гражданскому населению, отметил он. Многие теряют возможность доступа к товарам первой необходимости, среди которых медикаменты и продовольствие.

«Инструмент принуждения несогласных — незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение Устава (ООН. — Прим. ред.) и задействуются как инструмент политического шантажа», — отметил министр.

Ранее Лавров отметил беспрецедентные масштабы русофобии в мире. По его словам, Запад уже не скрывает намерения расчленить Россию.
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