Путин подписал указ о предоставлении отсрочки для студентов при частичной мобилизации

Отсрочку при частичной мобилизации получат некоторые категории российских студентов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
Речь идет о студентах очной и очно-заочной формы обучения. При этом они должны получать высшее образование впервые, говорится в документе. Об этом сообщил представитель Кремля.
Указ о частичной мобилизации в России был подписан 21 сентября. На службу планируется призвать граждан, имеющих опыт участия в боевых действиях и военно-учетную специальность.
Ранее депутаты от «Единой России» предложили меры поддержки для попавших под частичную мобилизацию граждан. Согласно инициативе, они получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.