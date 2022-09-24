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Путин подписал указ о предоставлении отсрочки для студентов при частичной мобилизации

Общество
Путин подписал указ о предоставлении отсрочки для студентов при частичной мобилизации

Отсрочку при частичной мобилизации получат некоторые категории российских студентов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Речь идет о студентах очной и очно-заочной формы обучения. При этом они должны получать высшее образование впервые, говорится в документе. Об этом сообщил представитель Кремля.

Указ о частичной мобилизации в России был подписан 21 сентября. На службу планируется призвать граждан, имеющих опыт участия в боевых действиях и военно-учетную специальность.

Ранее депутаты от «Единой России» предложили меры поддержки для попавших под частичную мобилизацию граждан. Согласно инициативе, они получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.
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