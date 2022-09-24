Лавров: ООН нужно вернуть репутацию площадки честных дискуссий

Организацию Объединенных Наций нужно защищать от конфронтации, а также вернуть ей репутацию площадки честных обсуждений. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства выступил на общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА ООН. В речи он указал, что содружество создавалось для спасения человечества и реализации безопасного и гармоничного развития поколений.
«Уверен в необходимости защитить ООН, очистить Всемирную организацию от всего конфронтационного и наносного, вернуть ей репутацию площадки для честных дискуссий по поиску баланса интересов всех государств-членов. Именно этим подходом руководствуемся при продвижении в ООН наших национальных инициатив», — отметил Лавров.
Выступая на общеполитической дискуссии, Сергей Лавров указал на стремление США и западных союзников «остановить маховик истории». Но сегодня однополярная модель развития мира уходит в прошлое.