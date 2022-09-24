Захарова опровергла заявления об «изоляции» российской делегации

Дипломат опубликовала фотографии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На ней глава ведомства буквально окружен делегациями других стран, которые вышли из зала, чтобы пожать ему руку после очередного выступления. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.