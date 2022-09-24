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Захарова опровергла заявления об «изоляции» российской делегации

Политика
Захарова опровергла заявления об «изоляции» российской делегации

Западные страны активно пытаются создать видимость «изоляции» России в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако на деле наблюдается совершенно иная ситуация, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат опубликовала фотографии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На ней глава ведомства буквально окружен делегациями других стран, которые вышли из зала, чтобы пожать ему руку после очередного выступления. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Помните, то, что сейчас делает Россия, определяет будущее человечества: либо мы живем свободными, либо признаем себя рабами в колониях. Это очень хорошо понимают на всех континентах», — добавила представитель МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал действия Соединенных Штатов в отношении России. По его словам, Вашингтон и союзники хотят «остановить маховик истории».
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