Захарова опровергла заявления об «изоляции» российской делегации

Западные страны активно пытаются создать видимость «изоляции» России в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако на деле наблюдается совершенно иная ситуация, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат опубликовала фотографии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На ней глава ведомства буквально окружен делегациями других стран, которые вышли из зала, чтобы пожать ему руку после очередного выступления. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
«Помните, то, что сейчас делает Россия, определяет будущее человечества: либо мы живем свободными, либо признаем себя рабами в колониях. Это очень хорошо понимают на всех континентах», — добавила представитель МИД РФ.
Ранее Сергей Лавров прокомментировал действия Соединенных Штатов в отношении России. По его словам, Вашингтон и союзники хотят «остановить маховик истории».