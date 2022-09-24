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Лавров: референдумы в ЛДНР являются реакцией жителей на слова Зеленского

Политика
Лавров: референдумы в ЛДНР являются реакцией жителей на слова Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году потребовал покинуть страну тех, кто «чувствует себя русскими». В связи с этим референдумы о присоединении ЛДНР К России являются реакцией жителей на данные слова, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Зеленский тогда заявил, что им нужно покинуть Украину «ради блага своих детей и внуков». Жители регионов последовали рекомендациям и взяли с собой земли, на которых столетиями жили их предки. Об этом Лавров сообщил с трибуны ООН.

«Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский», — отметил министр.

В день начала референдума украинские боевики обстреляли Луганскую Народную Республику. Всего было выпущено 24 ракеты.
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