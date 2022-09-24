Главы МИД России и Эритреи обсудили планы двустороннего сотрудничества на 77-й сессии Генассамблеи ООН

Нью-Йорк, 24 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из Эритреи Османом Салехом. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Беседа дипломатов состоялась в минувшую пятницу «на полях» 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Главы внешнеполитических ведомств обсудили направления развития сотрудничества двух стран.
«Министры констатировали высокий уровень политического взаимодействия между Россией и Эритреей и условились продолжать практику тесной координации шагов обеих стран в ООН и на других международных площадках", — отметили в МИД РФ.
Стороны обменялись мнениями по поводу обстановки в мире и о проблемах на Черном континенте. Также рассмотрели вопросы подготовки второго саммита «Россия — Африка».
Подробнее о том, как Эритрея поддержала Россию после начала специальной военной операции ВС РФ, проголосовав за последнюю в Генассамблее ООН и в Совете по правам человека (СПЧ), читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.