Лавров сообщил о нежелании ЕС передавать нуждающимся странам российские удобрения

Евросоюз не хочет передавать нуждающимся странам удобрения, которые Россия предложила отдать бесплатно. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ГА ООН.
Министр поприветствовал усилия генсека ООН Антониу Гутерреша, который поспособствовал заключения продуктовой сделки в Стамбуле. Но предусмотренные документом договоренности не выполняются должным образом.
«Суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные США и ЕС финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта зерна и удобрений так до конца и не сняты. Уже не первую неделю напоминаем, что 300 тысяч тонн удобрений задержаны в европейских портах. И давно предлагаем передать их бесплатно нуждающимся странам Африки, но Евросоюз не реагирует», — заключил Лавров.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос—младший заявил о намерении покупать у России ряд товаров, включая удобрения и корма. Переговоры о поставках уже ведутся.