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Соцсеть ЯRUS разрабатывает инструменты таргетирования по интересам для россиян

Общество
Соцсеть ЯRUS разрабатывает инструменты таргетирования по интересам для россиян

Команда российской социальной сети ЯRUS разрабатывает инструменты продвижения проектов социальной направленности.

Руководитель проекта соцсети ЯRUS Иван Добровольский отметил, что программные алгоритмы, над внедрением которых ведется активная работа, обязательно учитывают социальную-ориентированную тематику.

«Многие знают, что в Интернете можно продвигать публикации с помощью таргетированной рекламы, то есть информации, настроенной по определенным параметрам: полу, возрасту, географии, времени показа, интересам. Мы как раз разрабатываем инструмент таргетирования по интересам, где отдельной настройкой будет выделен интерес по социальной направленности, чтобы продвижение важных для общества проектов стало более возможным и удобным»,— говорит Иван Добровольский, руководитель проекта приложения ЯRUS.

Сегодня в приложении ЯRUS размещаются социально-значимые проекты, которые активно продвигаются и поддерживаются блогерами. В частности, один частный питомник для животных получает помощь от пользователей в виде донатов на развитие.

По словам разработчиков социальной сети ЯRUS, с внедрением инструментов таргетирования появится возможность более массово и автоматизировано транслировать посты на заинтересованную аудиторию.
Иван Добровольский ЯRUS таргетирование
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