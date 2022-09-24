Власти ЦАР обвиняют французскую компанию SUCAF в попытке уйти от наказания за пособничество боевикам

По версии следствия, предприятие целенаправленно создает кризис внутри компании с целью ее продажи и скорейшего отъезда из ЦАР. Таким образом, по мнению местных экспертов, французский бизнес пытается избежать ответственности до того, как в силу вступит решение суда.