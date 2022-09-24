Власти ЦАР обвиняют французскую компанию SUCAF в попытке уйти от наказания за пособничество боевикам

Банги, 24 сентября. Власти ЦАР подозревают Францию в попытке уйти от ответственности за пособничество радикальным группировкам. Об этом сообщает Telegram-канал «Залечь на дно в Банги» со ссылкой на местные СМИ.
В стране не утихает скандал, связанный с компанией SUCAF, которую подозревают в сотрудничестве с группировкой «Союз за мир в ЦАР» (UPC). SUCAF является дочерним предприятием крупного французского дистрибьютера алкоголя и сахара Castel Group.
Год назад неправительственная организация The Sentry провела расследование касательно связи компании с боевиками и опубликовала его результаты. Согласно отчету, гигант Caster финансировал вооруженные формирования, причастные к массовым убийствам, изнасилованиям, грабежам и другим преступлениям против населения ЦАР.
НПО The Sentry утверждает, что после разглашения доказательств SUCAF решили свернуть деятельность на территории республики. Это вызвало подозрения у центральноафриканских властей.
По версии следствия, предприятие целенаправленно создает кризис внутри компании с целью ее продажи и скорейшего отъезда из ЦАР. Таким образом, по мнению местных экспертов, французский бизнес пытается избежать ответственности до того, как в силу вступит решение суда.
«Жертвы кризиса в республике должны отстаивать свои права не только на SUCAF, но и на Францию, которая не смогла контролировать своих акционеров в соответствии с их спецификациями. Нынешняя продажа этой компании — всего лишь лазейка, которая не должна заставить замолчать правосудие», — заявила один из следователей The Sentry Наталья Духан.
Ранее закрытие завода SUCAF в ЦАР спровоцировало дефицит сахара в стране. С целью избежать роста цен на товар руководство республики упростило импорт продукта для ряда иностранных компаний.