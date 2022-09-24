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Кирби: США продолжат поставки оружия Тайваню

Политика
Кирби: США продолжат поставки оружия Тайваню

Соединенные Штаты продолжать осуществлять поставки вооружения Тайваню. Их руководство острова будет использовать для «самозащиты», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Обеспечение военной поддержки Тайваня Вашингтон считает своей прямой обязанностью, отметил он. К ней Белый дом относится «очень и очень серьезно». Об этом Кирби заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Около недели назад совершена продажа продвинутых вооружений Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. Мы продолжим это делать», — уточнил координатор по стратегическим коммуникациям.

Ранее МИД Китая призвал США выступить против независимости Тайваня. В противном случае действия Вашингтона будут восприниматься как попытка подрыва целостности КНР.
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