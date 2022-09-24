Лавров заявил о стремлении США «остановить маховик истории»

Власти Соединенных Штатов и их союзники на Западе стремятся «остановить маховик истории». Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава ведомства отметил, что так называемый «золотой миллиард» столетиями жил за счет ресурсов Азии, Африки и Латинской Америки. Однако, по словам Лаврова, сегодня однополярная модель мирового развития, которой активно пользовался Запад, уже уходит в прошлое. Об этом он сообщил в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Когда-то, провозгласив победу в "холодной войне", Вашингтон возвел себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на Земле, у которого нет обязательств, а есть только "священные" права безнаказанно действовать — как и где угодно. Зоной этих действий может быть объявлено любое государство — особенно если оно чем-то не угодило самопровозглашенным "хозяевам мира"», — заявил Лавров.
Вместе с этим глава МИД России прокомментировал, как политика Киева привела к трансформации государства. По словам Лаврова, из-за нее Украина превратилась в тоталитарную страну.