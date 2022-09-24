Лавров заявил о стремлении США «остановить маховик истории»

Глава ведомства отметил, что так называемый «золотой миллиард» столетиями жил за счет ресурсов Азии, Африки и Латинской Америки. Однако, по словам Лаврова, сегодня однополярная модель мирового развития, которой активно пользовался Запад, уже уходит в прошлое. Об этом он сообщил в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.