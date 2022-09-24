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Сергей Лавров: сегодня решается вопрос о будущем миропорядка

Политика
Сергей Лавров: сегодня решается вопрос о будущем миропорядка

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА ООН. В ходе своей речи он рассказал о нынешней ситуации.

По словам министра, у мирового порядка есть два варианта развития. Один из них предполагает существование с гегемоном, а второй – демократичный и справедливый мир без шантажа.

«Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым "правилам", выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир — мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия намерена следовать второму сценарию развития миропорядка. Москва вместе с союзниками призывает работать сообща, чтобы воплотить его в жизнь.

Накануне Сергей Лавров встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в рамках общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА. Они обсудили современные проблемы в мире.
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