Сергей Лавров: сегодня решается вопрос о будущем миропорядка

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА ООН. В ходе своей речи он рассказал о нынешней ситуации.
По словам министра, у мирового порядка есть два варианта развития. Один из них предполагает существование с гегемоном, а второй – демократичный и справедливый мир без шантажа.
«Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым "правилам", выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир — мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма», — заявил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия намерена следовать второму сценарию развития миропорядка. Москва вместе с союзниками призывает работать сообща, чтобы воплотить его в жизнь.
Накануне Сергей Лавров встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в рамках общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА. Они обсудили современные проблемы в мире.