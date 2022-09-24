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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Гвинея-Бисау «на полях» 77-й Генассамблеи ООН

Весь мир
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Гвинея-Бисау «на полях» 77-й Генассамблеи ООН

Нью-Йорк, 24 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Об этом сообщает МИД РФ.

Беседа главы российского МИД с лидером африканской республики состоялась в рамках 77-й Сессии Генеральной ассамблеи ООН. Основной темой беседы стало развитие дружественных отношений двух стран и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Стороны также обсудили взаимное стремление к повышению уровня политического диалога. Министры не обошли и роль ООН в решении глобальных кризисов в рамках общепринятых правовых норм, регулирующих отношения между всеми государствами мира.

Ранее Сергей Лавров во время проведения Генассамблеи ООН пообщался с главой внешнеполитического ведомства Эритреи и обсудил направления развития отношений Москвы и Асмэра.
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