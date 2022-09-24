Лавров: Запад открыто заявляет о намерении расчленить Россию

Страны Запада открыто говорят о своем намерении «расчленить» Россию и убрать ее с политической карты мира за независимую политику. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он добавил, что русофобия в западных странах приобрела беспрецедентные масштабы.
«Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию. Другими словами, добиться исчезновения с политической карты мира слишком самостоятельной геополитической величины», — сказал Лавров.
Министр отметил, что США и их союзники пытаются «остановить маховик истории». Кроме того, Вашингтон после победы в холодной войне поставил себя в ранг «посланника господа бога на Земле», у которого нет обязательств.