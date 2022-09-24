Солдат лечением не занимается: академик Онищенко объяснил комплектацию солдатской аптечки

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в РФ. На фоне этого у мобилизованных граждан возникло много вопросов, в том числе, как должна выглядеть аптечка военного. В беседе с ФАН политик, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему солдат не занимается лечением и почему его аптечка имеет ограниченную комплектацию.
Аптечка военного, по словам собеседника ФАН, выдается в общем обмундировании. На сегодняшний день в ее состав включено все самое необходимое: жгут для перевязки и остановки кровотечения, индивидуальный перевязочный пакет, гемостатическое средство, средство для дезинфекции. По словам Геннадия Онищенко, смысл солдатской аптечки — это оказать первую доврачебную помощь.
«Раньше в аптечках был шприц, который солдат себе сам вводил, чтобы снять болевой синдром. Потом их изъяли, потому что обезболивающее содержало наркотическое вещество. Кроме того, там был бинт, жгут. Солдатская аптечка предназначалась для того, чтобы остановить кровь, перевязать открытую рану, обезболить. Все остальное должен был делать инструктор, который забирал с поля боя. Хотя у него тоже примерно такая же аптечка была, потому что сам инструктор не был медицинским работником, однако некоторыми навыками все же обладал», — отметил академик РАН.
Таким образом, по мнению эксперта, в напичканной различными препаратами аптечке, просто нет смысла. Ведь лечением должен заниматься не солдат, а врач.
«Солдат лечением не занимается, отсюда комплектация этой аптечки. Там другого ничего не должно быть, ни антибиотиков, ни тем более каких-то более сложных препаратов», — отметил собеседник ФАН.
Ранее Геннадий Онищенко объяснил заявление президента Владимира Путина о начале частичной мобилизации. По его мнению, это упреждающий шаг и сигнал для США в преддверии референдумов в Донбассе.