Солдат лечением не занимается: академик Онищенко объяснил комплектацию солдатской аптечки

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в РФ. На фоне этого у мобилизованных граждан возникло много вопросов, в том числе, как должна выглядеть аптечка военного. В беседе с ФАН политик, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему солдат не занимается лечением и почему его аптечка имеет ограниченную комплектацию.