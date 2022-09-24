Депутат Госдумы Федоров рассказал, как избегать ложной информации и фейков в соцсетях

С момента объявления частичной мобилизации, в сети стало появляться множество информации, что граждан якобы ловят прямо на улице и вручают им повестки. Кроме того, некоторым людям подобные сообщения приходили в мессенджеры. Все это начало порождать панику у населения. Мы спросили депутата Госдумы, как не поддаваться на подобные провокации.