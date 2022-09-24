Депутат Госдумы Федоров рассказал, как избегать ложной информации и фейков в соцсетях

Основной принцип информационной гигиены — доверять только официальным источникам информации. Причем именно официальным, а не мимикрирующим под них. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
С момента объявления частичной мобилизации, в сети стало появляться множество информации, что граждан якобы ловят прямо на улице и вручают им повестки. Кроме того, некоторым людям подобные сообщения приходили в мессенджеры. Все это начало порождать панику у населения. Мы спросили депутата Госдумы, как не поддаваться на подобные провокации.
«Любая военная операция или война — это путь обмана, как учили нас в военном училище. То есть это азбука любых военных действий. Соответственно, этот обман воздействует на определенную аудиторию. Называется спецпропаганда. Огромные деньги Соединенные Штаты Америки и Украина вкладывают в распространение фейков и воздействие на аудиторию. Надо понимать логику процесса, быть обученным и готовым к этому. Вот как к стихийному бедствию, например. Все же готовы к дождю, имеют зонтик в доме. Так и здесь относиться надо абсолютно к этому спокойно. И исходить из того, что доверять надо только официальным источникам информации. В том числе проверять, чтобы это не были фальсификаты официальных источников информации. Это самый простой способ, который не требует глубокого изучения вопроса. Для тех, кто продвинутый, тому надо просто понимать принципы информационной войны и разбираться. В этом случае можно рассматривать более широкие информационные источники. Но при этом надо понимать, какие из них будут проводить политику вранья. Потому что, как правило, они там врут процентов на 10, а процентов 90 просто повторяют какие-то факты. Это специальная наука, которую если кто-то хочет — ее надо изучать. А так, в принципе, доверяйте только официальным источником и все у вас получится», — рассказал парламентарий», — рассказал парламентарий.
Напомним, что распространение фейков о ВС РФ согласно действующему законодательству наказывается штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Также возможно лишение свободы на срок до трех лет.