Кого будут ждать рабочие места: HR-специалист Словцова предупредила о разнице в статусе призывников

В случае мобилизации резервисты также подпишут договор с государством и получат те же льготы, что и контрактники в зоне боевых действий. Только вот, согласно постановлению правительства РФ в связи частичной мобилизацией, все призванные резервисты имеют право на сохранение за ними рабочих мест на тех же условиях. При желании, они смогут вернуться на свою работу в течение трех месяцев после прибытия из зоны спецоперации. Увольнение мобилизованных запрещено.