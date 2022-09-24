Кого будут ждать рабочие места: HR-специалист Словцова предупредила о разнице в статусе призывников

Несмотря на подробные разъяснения кадровых специалистов, представителей исполнительной и законодательной власти, у граждан России, подпадающих под критерии частичной мобилизации, и у членов их семей возникает множество вопросов по поводу сохранения рабочего места на период призыва. ФАН собрал актуальную информацию по данному вопросу для своих читателей.
Как разъясняет директор по персоналу Проектного института АТЛАНТ Татьяна Словцова, на текущий момент нет понимания, на какой срок работников мобилизуют. Однако следует различать службу по контракту и мобилизацию.
«Если речь о службе по контракту, то это означает, что государство берет на работу человека. Таким образом, трудовой договор с работодателем должен быть расторгнут», — отмечает эксперт.
В случае мобилизации резервисты также подпишут договор с государством и получат те же льготы, что и контрактники в зоне боевых действий. Только вот, согласно постановлению правительства РФ в связи частичной мобилизацией, все призванные резервисты имеют право на сохранение за ними рабочих мест на тех же условиях. При желании, они смогут вернуться на свою работу в течение трех месяцев после прибытия из зоны спецоперации. Увольнение мобилизованных запрещено.
Сейчас многие предприятия со специфическими сферами деятельности попали в довольно затруднительное положение, говорит Словцова: есть договорные сроки и обязательства перед заказчиками, а людей забирают служить. Поэтому на освободившиеся места ее компания будет искать других сотрудников.
«Мы наших специалистов ищем по крупицам, это супер-профессионалы. <…> Конечно призывников с радостью возьмем обратно», — подытожила она.
Напомним, после объявления частичной мобилизации в России предприняли шаги по защите призываемых резервистов. Уже известно, что они получат те же льготы, что и контрактники. Кроме того, регионы РФ принимают дополнительные меры защиты, включая денежные выплаты и социальные гарантии. Так, подсчитано, что денежное довольствие мобилизованных будет в несколько раз превышать среднюю в регионе проживания заработную плату. Кроме того они смогут вновь занять свое рабочее место.