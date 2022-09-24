События на Украине к 21:00 24 сентября: ликвидация 300 наемников, пленные бойцы ВСУ готовы воевать за ДНР

Минобороны сообщает о поражении позиций 14-й, 92-й, 66-й, 28-й, 59-й, 61-й бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской, Херсонской областях и ДНР. В результате уничтожены более 340 человек, 38 единиц военной техники. При этом ударом по месту дислокации иностранных наемников в Калиновке уничтожены до 300 боевиков.