Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 24 сентября.
Россия
Минобороны сообщает о поражении позиций 14-й, 92-й, 66-й, 28-й, 59-й, 61-й бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской, Херсонской областях и ДНР. В результате уничтожены более 340 человек, 38 единиц военной техники. При этом ударом по месту дислокации иностранных наемников в Калиновке уничтожены до 300 боевиков.
Артиллерия и авиация тем временем поразили пять пунктов управления ВСУ, три склада боеприпасов, 62 артпозиции и 153 района скопления сил противника.
Средства противовоздушной обороны сбили семь дронов, 42 снаряда реактивных систем HIMARS и «Ольха», три противорадиолокационные ракеты и две «Точки-У». Над Сергеевкой ликвидирован МиГ-29 ВВС Украины, модифицированный для применения американских боеприпасов HARM.
ВСУ обстреляли садоводство «Волна» в непосредственной близости от ЗАЭС, выпустив десять снарядов.
ЛДНР
Армия Донецкой Народной Республики сообщает об очередных обстрелах с украинской стороны. Сегодня ВСУ выпустили свыше 210 снарядов по десяти населенным пунктам, в результате чего погиб один мирный житель и семеро получили ранения.
При этом повреждены семь объектов гражданской инфраструктуры и 31 жилое здание.
Также в субботу украинские военнопленные, содержащиеся в колонии Еленовки, обратились к парламенту ДНР с просьбой зачислить их в формируемый батальон имени Богдана Хмельницкого Народной милиции республики. Устное прошение передано через председателя законодательного органа Владимира Бидевку. Количество обратившихся пленных неизвестно.
Украина
Совет Безопасности ООН соберется 27 сентября на заседание по Украине после запроса со стороны Киева. Представители администрации Владимира Зеленского при международной организации предлагают обсудить проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Генштаб ВСУ тем временем сообщает о наступлении союзных сил в районах Петропавловки, Выемки, Бахмутского, Зайцево, Опытного, Отрадовки, Невельского и Новомихайловки. Сообщается об ударах по военным объектам в более чем 20 подконтрольных Киеву населенных пунктах.