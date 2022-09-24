Председатель ЦИК ДНР навестил раненых военнослужащих в больнице Харцызска

Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий посетил проголосовавших на референдуме бойцов Народной Милиции ДНР, которые находятся на лечении и восстановлении в Центральной городской больнице г. Харцызска.
Председатель участковой комиссии Марина Мирошникова рассказала, что люди очень рады, что к ним приезжают, ведь многие по состоянию здоровья не могут находиться дома или прийти на избирательный участок. По ее словам, многие даже обнимали членов комиссии, потому что получили возможность проголосовать.
«Все голосовали, все с улыбками, все рады, потому что очень большие надежды возлагают на события, которые будут после референдума», — рассказала председатель участковой комиссии.
В больницу выезжало три группы с переносными урнами для голосования, которые были распределены по отделениям.
«Все были с охраной, все были с заявлениями, которые подтверждают право на голосование вне своего дома или вне участка», — отметила Мирошникова.
Владимир Высоцкий также посетил раненых военнослужащих в палатах. Председатель ЦИК отметил, что больница Харцызска для него место памятное. Когда-то он сам попал сюда на лечение после полученного ранения.
«Объезжаю участки, смотрю, все ли соответствует нормам действующего законодательства, все ли меры безопасности предпринимаются. Решил посмотреть в первую очередь, как голосуют наши ребята, наши пацаны, которые получили ранения», — рассказал Высоцкий.