Председатель ЦИК ДНР навестил раненых военнослужащих в больнице Харцызска

Председатель участковой комиссии Марина Мирошникова рассказала, что люди очень рады, что к ним приезжают, ведь многие по состоянию здоровья не могут находиться дома или прийти на избирательный участок. По ее словам, многие даже обнимали членов комиссии, потому что получили возможность проголосовать.