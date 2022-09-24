Марочко: украинские националисты в основном обстреливают освобожденные территории ЛНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в основном наносят удары по освобожденным территориям Луганской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«За последние две недели большая часть обстрелов (со стороны ВСУ — Прим. ред.) — это освобожденные территории», — подчеркнул офицер НМ ЛНР.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили еще семь украинских беспилотников, а также 42 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» в Херсонской области.