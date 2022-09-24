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Синоптик Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпало 50% сентябрьской нормы осадков

Общество
Синоптик Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпало 50% сентябрьской нормы осадков

Половина сентябрьской нормы осадков выпало в Москве всего за сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что такой показатель является рекордом. Более 30 миллиметров осадков выпало за сутки и дождь продолжается. Местами в Подмосковье зафиксировали весь объем влаги за сентябрь.

«За прошедшую ночь в Москве выпало 13 миллиметров, а за сегодняшний день в осадкомеры базовой метеостанции попало еще 19 миллиметров. То есть за сутки на столицу пролилось 32 миллиметра или 50% от всей месячной нормы. Осадки продолжатся», — сообщил Евгений Тишковец РИА Новости.

Синоптик отметил, что 24 сентября стал самым дождливым для этого дня за всю послевоенную историю города. Предыдущий максимум держался с 1953 года и составлял 22 миллиметра.
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