Синоптик Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпало 50% сентябрьской нормы осадков

Половина сентябрьской нормы осадков выпало в Москве всего за сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что такой показатель является рекордом. Более 30 миллиметров осадков выпало за сутки и дождь продолжается. Местами в Подмосковье зафиксировали весь объем влаги за сентябрь.
«За прошедшую ночь в Москве выпало 13 миллиметров, а за сегодняшний день в осадкомеры базовой метеостанции попало еще 19 миллиметров. То есть за сутки на столицу пролилось 32 миллиметра или 50% от всей месячной нормы. Осадки продолжатся», — сообщил Евгений Тишковец РИА Новости.
Синоптик отметил, что 24 сентября стал самым дождливым для этого дня за всю послевоенную историю города. Предыдущий максимум держался с 1953 года и составлял 22 миллиметра.