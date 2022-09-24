Глава ОП ДНР Кофман: Киев пытается сорвать референдум угрозами в адрес членов избиркомов

Киевский режим предпринимает попытки по срыву референдума в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
По его словам, Украина делает все для того, чтобы народное голосование не состоялось. Киев не просто обстреливает города, но еще и угрожает членами избирательных комиссий в социальных сетях.
«Я знаю, как члены избирательной комиссии получают угрозы в социальных сетях. И вы сами видите, каким обстрелам подвергался город: Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский районы, вчера Калининский район», — отметил Кофман в беседе с журналистами.
Ранее сообщалось, что в ДНР заявили о колоссальной явке избирателей на референдуме о присоединении к России.