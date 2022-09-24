Александр Головин решил наказать Гниду из «Кадетства»

Актер из сериала «Кадетство» Александр Головин, который сыграл суворовца Макарова, решил наказать сыгравшего «Гниду» Кирилла Емельянова. Все дело в том, что он постоянно издевался над Павлом Бессоновым, который играл их товарища Перепечко.
«Столько лет ходим вокруг до около этого, а тут все легально и можно это сделать в клеточке. Не на улице же, как быдло, драться», — заявил Головин на конференции перед боем в организации «Наше дело».
Емельянов занимался в спортзале и настолько преисполнился уверенности, что захотел подраться и с Бессоновым. Актер уверен, что победит обоих бойцов. Он признался, что до сих пор испытывает обиду из-за образа Гниды, который держится за ним и в 2022 году.