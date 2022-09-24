Александр Головин решил наказать Гниду из «Кадетства»

Емельянов занимался в спортзале и настолько преисполнился уверенности, что захотел подраться и с Бессоновым. Актер уверен, что победит обоих бойцов. Он признался, что до сих пор испытывает обиду из-за образа Гниды, который держится за ним и в 2022 году.