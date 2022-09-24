«Мы рады вернуться в семью»: жители Кременной участвуют в референдуме

Журналистка ФАН Изабелла Либерман вместе с делегацией из Астраханской области во главе с депутатом Государственной думы Российской Федерации Леонидом Огулем и депутатом Народного Совета ЛНР Дмитрием Голдой совершила поездку в прифронтовую зону ЛНР и узнала, как там идет голосование о вхождении республики в состав Российской Федерации.
Кременная — город районного значения на западе Луганской Народной Республики. Как и другие близлежащие населенные пункты, он находится под постоянными обстрелами со стороны украинских националистов. На улицы города то и дело прилетают вражеские снаряды.
Голосуют жители Кременной в связи со сложившейся обстановкой, находясь у себя дома. По районам ходят члены комиссии с бюллетенями для голосования. Также есть пункт, куда можно прийти и принять участие в референдуме.
По словам главы Кременного района Юлии Назаренко, референдум ─ долгожданное событие. Так как в Кременной украинская власть создавала условия денацификации русского населения. Например, в школах третировались русские преподаватели, детей учили только на украинском языке, преподносили исторические события в выгодном политическом свете.
На сегодняшний день Кременная находится под шефством Астрахани. Российский город помогает восстанавливать школы, больницы и другие социальные объекты. Видя прогресс, жители Кременной верят в то, что присоединение к России приведет к улучшению жизни.
«Несмотря ни на какие угрозы и ни на какие опасности, люди идут на референдум и голосуют, но здесь такой особенный район и здесь, конечно, прежде всего руководствуются безопасностью для людей. Референдум проходит спокойно, самое главное — никаких нарушений нет. Непростое время и непростой район, но люди верят, и мы оправдаем это доверие», — заявил депутат Госдумы РФ от Астраханской области Леонид Огуль.
Не так далеко от Кременной находится и Новая Астрахань, прифронтовой поселок, который также находится под шефством Астрахани, и сейчас является зоной повышенной опасности.
«Понятно, что Украина не хочет нам дать возможность провести в спокойной атмосфере референдум, но люди, которые настроены на победу, они и мы здесь настроены уже восемь с лишним лет. Мы знаем, что однозначно победа будет за Россией, но, конечно, пытаются сорвать референдум, какие-то обстрелы, какие-то провокации, но самое главное, что люди не только не боятся, они хотят этого, чтоб быстрее все это закончилось, и мы быстрее вошли в Россию», — отметил первый заместитель главы Кременского района ЛНР Дмитрий Заплавнов.
Кстати, без веры в Бога такие поездки не обходятся. Поэтому зайти в храм ─ обязательный пункт на маршруте астраханской делегации.
«Мы благодарны всем нашим помощникам и спонсорам, что вы приехали нас с этой разрухи поднять. Потому что много всего разрушено. Мы ждали вас и рады, что возвращаемся в семью», — сказал настоятель Свято-Троицкого Кременского храма протоиерей Владимир Попов.
Учитывая прилеты и постоянно доносящиеся звуки артиллерии в Кременной, самой опасной в дни референдума можно назвать работу членов комиссии. Этой работой занимаются не только мужчины, но и отважные женщины.
«Только с Россией мы можем, потому что Украина забандерилась до невыносимости. Мы, конечно, очень любили свою страну Украину, очень любили, но до поры до времени», — отметила член избирательной комиссии города Кременная Ирина Александровна.
Уже завершился второй день референдума. Его итоги дают понять, что ни плохая погода, ни залпы вражеской артиллерии не останавливают жителей ЛНР от того, чтобы выразить свое отношение к присоединению к России.