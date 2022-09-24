Форвард «Спартака» Промес попробовал себя в роли диджея

Промес вернулся в «Спартак» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий красно-белых провел 13 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Промес является самым результативным легионером в истории московского клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро.