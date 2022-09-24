Форвард «Спартака» Промес попробовал себя в роли диджея

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес попробовал себя в роли диджея в столичном клубе.
Нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес недавно выступил в своем клубе «Black Star Lounge». Форвард красно-белых сыграл диджейский сет и порадовал гостей заведения. Видео с 30-летним нападающим позже появилось в Сети.
Промес вернулся в «Спартак» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий красно-белых провел 13 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Промес является самым результативным легионером в истории московского клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро.