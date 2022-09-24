Явка на референдуме в Запорожской области за два дня превысила 35%

Более 35% избирателей Запорожской области приняли участие в референдуме. Об этом говорится в сообщении регионального избиркома.
Как отметили в комиссии, такая явка была достигнута по итогам двух дней референдума. По данным комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, в первый день проголосовали 15% жителей области.
Референдум в Запорожской области стартовал накануне. Он продлится до 27 сентября. Жители региона решат, видят ли они свое будущее в составе России. Аналогичное голосование проходит на территории Херсонской области и республик Донбасса. В Кремле подчеркивали, что поддержат положительное решение участников инициативы.