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WSJ: США наладили в Польше схему дистанционного ремонта переданных Украине систем HIMARS

Армия
WSJ: США наладили в Польше схему дистанционного ремонта переданных Украине систем HIMARS

Американские власти нашли выход с проблемой ремонта систем HIMARS, отправленных на Украину. Пентагон наладил процесс дистанционного ремонта РСЗО в Польше.

Издание The Wall Street Journal утверждает, что ремонтируют поврежденные установки в Польше. Работами руководят американские специалисты, которые поддерживают связь с ремонтниками при помощи специальных мессенджеров со сложными протоколами защиты данных.

Для каждого типа вооружения существует отдельная группа чатов, проконсультироваться в ней можно не только по поводу ремонта, там же специалисты дают консультации о том, как грамотней и рациональней распорядиться оружием.

В The Wall Street Journal считают, что опробованный США дистанционный ремонт показал себя как эффективный, но было бы лучше, если ВСУ чинили все сами.
сша украина himars
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