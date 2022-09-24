WSJ: США наладили в Польше схему дистанционного ремонта переданных Украине систем HIMARS

Американские власти нашли выход с проблемой ремонта систем HIMARS, отправленных на Украину. Пентагон наладил процесс дистанционного ремонта РСЗО в Польше.
Издание The Wall Street Journal утверждает, что ремонтируют поврежденные установки в Польше. Работами руководят американские специалисты, которые поддерживают связь с ремонтниками при помощи специальных мессенджеров со сложными протоколами защиты данных.
Для каждого типа вооружения существует отдельная группа чатов, проконсультироваться в ней можно не только по поводу ремонта, там же специалисты дают консультации о том, как грамотней и рациональней распорядиться оружием.
В The Wall Street Journal считают, что опробованный США дистанционный ремонт показал себя как эффективный, но было бы лучше, если ВСУ чинили все сами.