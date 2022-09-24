Пенсионерка погибла под колесами легковушки на трассе в Свердловской области

По данным ведомства, 35-летняя женщина за рулем иномарки наехала на пенсионерку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Водитель рассказала, что ехала со скоростью около 50 км/ч с включенным дальним светом фар. Когда она увидела, что навстречу движется другая машина, то переключила его на ближний. По словам женщины, в этот момент перед ней появилась пенсионерка. Расстояние было слишком близким, и она не успела затормозить.