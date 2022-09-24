Андрей Турчак сообщил о праздничной атмосфере в ЛНР в ходе проведения референдума

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак посетил избирательные участки в Луганской Народной Республике и сообщил, какая обстановка сейчас в регионе.
Политик встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и побывал в Краснодоне и Луганске. Он отметил праздничную атмосферу в городах. Также Турчак добавил, что референдум проходит открыто, прозрачно и добровольно. Люди с воодушевлением идут на голосование.
«Они не хотят больше терпеть унижения и притеснения, не хотят бояться за своих детей и за то, что говорят на русском языке. Во второй день голосования на участках людей еще больше, чем вчера», — сообщил в Telegram-канале Андрей Турчак.
Политик добавил, что каждый житель региона, который встретился ему на пути, говорил, что референдум стал долгожданным событием. Он отметил, что жители ЛНР сделали свой выбор давно, а сейчас только закрепляют его юридически.