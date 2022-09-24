Альбина Джанабаева вышла в свет впервые за долгое время

Супруга Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева появилась на людях впервые за долгое время. Поводом для выхода в свет стал показ коллекции дизайнера Анастасии Задориной.
Вечер прошел в VIP-пространстве Галереи «Времена Года». Дизайнер пригласила знаменитых клиенток, среди которых была и Джанабаева. Певица надела черный брючный костюм и розовый жакет. Поклонники заметили, что артистка сильно изменилась.
При этом Джанабаева не делится с подписчиками в социальных сетях информацией о своих преображениях. Да и вовсе не публикует посты. Последняя публикация была сделана 1 сентября. Певица показала, как ведет в школу восьмилетнего сына Луку, сообщает Woman.ru.