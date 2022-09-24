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Сборные Киргизии и России могут провести товарищеский матч в Москве

Спорт
Сборные Киргизии и России могут провести товарищеский матч в Москве

Футбольные сборные Киргизии и России могут провести еще один товарищеский матч.

Глава Киргизского футбольного союза Медербек Сыдыков сообщил, что национальная команда может провести еще одну игру с Россией. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Общались с РФС, будем дальше сотрудничать. Устная договоренность об ответной игре есть. Будем смотреть. Она должна пройти в следующем году в Москве», — подчеркнул Садыков.

Матч сборных Киргизии и России, состоявшийся в Бишкеке 24 сентября, завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 2:1. Автором решающего мяча стал полузащитник Даниил Уткин, который проводил дебютную игру за национальную команду.
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