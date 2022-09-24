Сборные Киргизии и России могут провести товарищеский матч в Москве

Матч сборных Киргизии и России, состоявшийся в Бишкеке 24 сентября, завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 2:1. Автором решающего мяча стал полузащитник Даниил Уткин, который проводил дебютную игру за национальную команду.