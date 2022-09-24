ЦИК ЛНР: почти 46% избирателей выразили свою позицию на референдуме за два дня голосования

Явка избирателей на референдуме по присоединению ЛНР к России составила более 45%. Такой информацией поделились в ЦИК республики.
По данным регионального избиркома, речь идет о 45,86%. Данный показатель был зафиксирован за два дня голосования.
Ранее стал известен уровень явки на референдуме, проходящем на территории Херсонской области. На 24 сентября он остановился на отметке 31,79%. С таким заявлением выступила глава местной избирательной комиссии Марина Захарова.
В пятницу, 23 сентября, в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу включения в состав РФ. Такое решение приняло местное руководство. Голосование завершится во вторник, 27 сентября.