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ЦИК ЛНР: почти 46% избирателей выразили свою позицию на референдуме за два дня голосования

Политика
ЦИК ЛНР: почти 46% избирателей выразили свою позицию на референдуме за два дня голосования

Явка избирателей на референдуме по присоединению ЛНР к России составила более 45%. Такой информацией поделились в ЦИК республики.

По данным регионального избиркома, речь идет о 45,86%. Данный показатель был зафиксирован за два дня голосования.

Ранее стал известен уровень явки на референдуме, проходящем на территории Херсонской области. На 24 сентября он остановился на отметке 31,79%. С таким заявлением выступила глава местной избирательной комиссии Марина Захарова.

В пятницу, 23 сентября, в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу включения в состав РФ. Такое решение приняло местное руководство. Голосование завершится во вторник, 27 сентября.
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