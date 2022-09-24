Побывавший в Риге Данилко выложил совместный кадр с Лаймой Вайкуле

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, побывал в Риге. Он встретился в Латвии с певицей Лаймой Вайкуле и сфотографировался с ней.
Данилко приехал в Ригу в рамках благотворительного тура в поддержку Украины. Певец опубликовал в соцсетях совместное фото с Вайкуле.
На снимке создатель образа Сердючки и исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли» позируют в черных головных уборах. На фото певица обнимает Данилко за плечи.
Напомним, летом Лайма Вайкуле публично выступила в поддержку Украины. Во время концерта в литовской Паланге она вышла на сцену с украинским флагом.
Не так давно появились слухи, что у певицы случился рецидив онкологического заболевания, которое она победила в начале 1990-х годов. Сама артистка не подтвердила, но и не опровергла подобные подозрения.
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