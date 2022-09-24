Размер внешнего госдолга Украины оказался выше 8 млрд долларов

Еще большую сумму составляет гарантированный государственный долг в совокупности с государственным долгом. Она достигает 86,55 млрд долларов США, что эквивалентно почти 3,165 трлн гривен. При этом в состав внешнего государственного должны еще включаться обязательства по облигациям, выпущенным с 2013 по 2021 год.