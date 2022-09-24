Размер внешнего госдолга Украины оказался выше 8 млрд долларов

Внешний долг Украины достиг по итогам июля достиг 8,32 млрд долларов, или 304,23 млрд гривен, пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на официальный сайт минфина республики.
Общий гарантированный долг страны в позапрошлом месяце оценивался в 10,24 млрд долларов, что соответствует 347,45 млрд гривен. Размер входящего в его состав гарантированного внутреннего долга Украины находился на уровне 1,92 млрд долларов, или 70,22 млрд гривен.
Еще большую сумму составляет гарантированный государственный долг в совокупности с государственным долгом. Она достигает 86,55 млрд долларов США, что эквивалентно почти 3,165 трлн гривен. При этом в состав внешнего государственного должны еще включаться обязательства по облигациям, выпущенным с 2013 по 2021 год.