Падение курса фунта довело стоимость бензина в Великобритании до критического уровня

При этом в автомобильной ассоциации AA отметили, что цена литра бензина на АЗС была бы «как минимум» на 9 пенсов меньше, сохрани фунт показатели, которые наблюдались в середине февраля. Но теперь стоимость заправки полного 55-литрового бака среднестатистического автомобиля составляет примерно на 4,95 фунта стерлингов больше, чем семь месяцев назад.