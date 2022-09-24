Падение курса фунта довело стоимость бензина в Великобритании до критического уровня

Стоимость полного бака бензина в Великобритании в среднем выросла на 5 фунтов стерлингов после недавнего уменьшения курса фунта до рекордного уровня, сообщил телеканал Sky News.
Национальная валюта накануне вечером упала по отношению к доллару на 2,7% и торговалась ниже 1,1 доллара впервые с марта 1985 года.
При этом в автомобильной ассоциации AA отметили, что цена литра бензина на АЗС была бы «как минимум» на 9 пенсов меньше, сохрани фунт показатели, которые наблюдались в середине февраля. Но теперь стоимость заправки полного 55-литрового бака среднестатистического автомобиля составляет примерно на 4,95 фунта стерлингов больше, чем семь месяцев назад.
«На данный момент это критично. Нефть и топливо на сырьевых рынках торгуются в долларах, что делает ослабление фунта очень плохой новостью для автомобилистов», — констатировал представитель ассоциации Люк Босдет.
Банк Англии ранее повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,25%. Его специалисты также прогнозируют сокращение ВВП Великобритании в третьем квартале 2022 года. Пик годовой инфляции ожидается в октябре — он составит чуть менее 11%.