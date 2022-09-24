Амвросиевка голосует: жители города не остались в стороне от референдума

Избирательные участки города Амвросиевка ДНР с самого утра принимают горожан, желающих проголосовать на референдуме по вопросу о вхождении республики в состав Российской Федерации.
В Донецкой Народной Республике идет второй день референдума. Жители городов и населенных пунктов активно посещают избирательные участки, ставя в бюллетень заветную галочку. Результаты голосование по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации станут известны уже 27 сентября.