Амвросиевка голосует: жители города не остались в стороне от референдума

В Донецкой Народной Республике идет второй день референдума. Жители городов и населенных пунктов активно посещают избирательные участки, ставя в бюллетень заветную галочку. Результаты голосование по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации станут известны уже 27 сентября.