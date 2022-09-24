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Глава избиркома Херсонской области: явка на референдуме 24 сентября составила 31,79%

Политика
Глава избиркома Херсонской области: явка на референдуме 24 сентября составила 31,79%

Явка на референдум по присоединению Херсонской области к России по состоянию на 24 сентября составила 31,79%, сообщила руководитель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

По словам главы избиркома, во время проведения народного голосования нарушений и провокаций зафиксировано не было.

Жители освобожденных в ходе спецоперации территории Украины ранее выступили с инициативой о проведении референдумов по вхождению регионов в состав России. Население уверено, что Москва сумеет обеспечить безопасность и процветание областей, а также республик Донбасса.
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