Явка на референдум по присоединению Херсонской области к России по состоянию на 24 сентября составила 31,79%, сообщила руководитель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
По словам главы избиркома, во время проведения народного голосования нарушений и провокаций зафиксировано не было.
Жители освобожденных в ходе спецоперации территории Украины ранее выступили с инициативой о проведении референдумов по вхождению регионов в состав России. Население уверено, что Москва сумеет обеспечить безопасность и процветание областей, а также республик Донбасса.