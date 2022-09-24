Уничтожение опорного пункта ВСУ российскими гаубицами «Мста-С» попало на видео

Подразделения Вооруженных сил России совместно с Народной милицией ДНР в рамках спецоперации по защите Донбасса продолжают подавлять огневые позиции украинских националистов на Марьинском направлении. Об этом сообщили в военном ведомстве республики.
«Поражаем все, что можем, а что не можем — тоже поражаем. Самая главная задача — поддержать ребят, которые там на передке. Как говорится, нет победы без огня», — рассказал о ходе боевых действий командир батареи САУ «Мста-С».
По его словам, артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) прикладывают максимум усилий, атакуя противника на Марьинском направлении, чтобы отбить у него желание ударить по мирному населению во время проведения референдума.