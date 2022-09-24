Военный эксперт Перенджиев: темп СВО зависит от скорости ремонта техники и поставки боеприпасов

По поводу объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации сейчас ведется много разговоров, выносятся оценки и мнения. Фейкоделы с самыми разными гражданствами и политическими пристрастиями пугают резервистов и членов их семей страшными байками. Вот только мало кто обратил внимание, что упор делается на инженерно-технический персонал и специалистов по ремонту военной техники, подметил военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член Экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.
«В принципе, никто об этом не говорит специально. Но я повторюсь еще раз, что речь идет в рамках частичной мобилизации как раз о специалистах именно в сфере ремонта техники и инженерно-технической — в сфере военно-промышленного комплекса. Более того, президент тоже сказал об этом. А недавно, в сентябре премьер-министр РФ говорил о создании двух военных заводов дополнительно где-то недалеко от Москвы. Безусловно, они тоже нуждаются в специалистах. И это связано, конечно, с тем, чтобы быстро нарастить выпуск боеприпасов и вооружения. То есть результаты спецоперации сейчас во многом зависят от того, насколько быстро будет чиниться техника, насколько быстро будут поступать боеприпасы, а значит, насколько быстро пойдут необходимые поступления. Как вы понимаете, система обеспечения армии — это вам не как в магазин завезти товар. Это дороги, это какой-то транспорт, может быть, военно-транспортные самолеты», — отметил собеседник ФАН.
Из указанных экспертом фактов можно сделать вывод: кого, во-первых, вызовут повесткой из числа резервистов. А, во-вторых, что за человек сейчас нужен в Минобороны РФ, чтобы расширить ее систему обеспечения фронта и тыла.
Ранее Александр Перенджиев дал рекомендации ВС РФ на случай возможного танкового наступления ВСУ.