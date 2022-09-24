Военный эксперт Перенджиев: темп СВО зависит от скорости ремонта техники и поставки боеприпасов

По поводу объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации сейчас ведется много разговоров, выносятся оценки и мнения. Фейкоделы с самыми разными гражданствами и политическими пристрастиями пугают резервистов и членов их семей страшными байками. Вот только мало кто обратил внимание, что упор делается на инженерно-технический персонал и специалистов по ремонту военной техники, подметил военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член Экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.