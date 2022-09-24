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Названы самые частые заболевания российских туристов на отдыхе

Общество
Названы самые частые заболевания российских туристов на отдыхе

Симптомы отравления стали самымой распространенной причиной обращения российских туристов за медицинской помощью на отдыхе, сообщили специалисты Страхового Дома ВСК.

Около 30% путешественников, обратившихся к врачам этим летом, жаловались на тошноту и диарею. Второе место в рейтинге самых популярных заболеваний на отдыхе заняли ОРВИ (29%). С температурой в медучреждения приходили 24% туристов. Боль в ушах беспокоила 7% отдыхающих, а травмы конечностей — 5%, передает «Газета.Ru».

Турция стала самым популярным туристическим направлением этого лета среди россиян. Там самым распространенным недугом также стало отравление. Отмечается, что более 2% обращений в турецкие больницы связаны с отеками лица, шеи, глаз и конечностей.
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