Названы самые частые заболевания российских туристов на отдыхе

Симптомы отравления стали самымой распространенной причиной обращения российских туристов за медицинской помощью на отдыхе, сообщили специалисты Страхового Дома ВСК.
Около 30% путешественников, обратившихся к врачам этим летом, жаловались на тошноту и диарею. Второе место в рейтинге самых популярных заболеваний на отдыхе заняли ОРВИ (29%). С температурой в медучреждения приходили 24% туристов. Боль в ушах беспокоила 7% отдыхающих, а травмы конечностей — 5%, передает «Газета.Ru».
Турция стала самым популярным туристическим направлением этого лета среди россиян. Там самым распространенным недугом также стало отравление. Отмечается, что более 2% обращений в турецкие больницы связаны с отеками лица, шеи, глаз и конечностей.