Названы самые частые заболевания российских туристов на отдыхе

Около 30% путешественников, обратившихся к врачам этим летом, жаловались на тошноту и диарею. Второе место в рейтинге самых популярных заболеваний на отдыхе заняли ОРВИ (29%). С температурой в медучреждения приходили 24% туристов. Боль в ушах беспокоила 7% отдыхающих, а травмы конечностей — 5%, передает «Газета.Ru».