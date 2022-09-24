Sohu: Россия продолжает работы по созданию истребителя Су-57 с электромагнитной катапультой

Россия продолжает работы по созданию истребителя Су-57 с электромагнитной катапультой. Однако прежде Москве предстоит построить авианесущий корабль, который мог бы нести на борту подобные истребители. Об этом пишет китайское издание Sohu.
По мнению издания, единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» уже устарел и не сможет разместить на своем борту новейшие истребители Су-57. Sohu отмечает, что у США есть такие же перспективные разработки. Например, истребитель F-35B, который можно разместить на палубе авианосца или десантного корабля.
Ранее сообщалось, что Турция рассматривает вариант закупок российского истребителя Су-35, в случае срыва соглашения с США о поставках F-16.