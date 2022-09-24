Sohu: Россия продолжает работы по созданию истребителя Су-57 с электромагнитной катапультой

По мнению издания, единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» уже устарел и не сможет разместить на своем борту новейшие истребители Су-57. Sohu отмечает, что у США есть такие же перспективные разработки. Например, истребитель F-35B, который можно разместить на палубе авианосца или десантного корабля.