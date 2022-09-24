Сотрудникам Google посоветовали отделять ощущение счастья от наличия денег

Гендиректор корпорации Google Сундар Пичаи обратился к подчиненным с призывом не соотносить удовольствие от работы с деньгами, сообщает телеканал CNBC.
Во время брифинга в Нью-Йорке он указал, что дальнейший рост компании будет ограничен финансовым кризисом. Сотрудники задали вопрос о сокращении штата и урезании бюджета на поездки на фоне рекордной прибыли и огромных денежных резервов корпорации.
«Я помню, когда Google был маленьким. Мы не всегда должны приравнивать удовольствие к деньгам. Я думаю, что вы можете войти в трудолюбивый стартап, и его сотрудники будут получать удовольствие. То есть счастье в жизни не всегда должно приравниваться к деньгам», — ответил Пичаи.
Гендиректор также призвал персонал объединиться, чтобы «пережить шторм», так как Google вступила в один из самых сложных экономических периодов в своей истории. Он предложил взглянуть на будущее корпорации в долгосрочной перспективе.