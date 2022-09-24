Рэпер Тимати покинул Россию после начала частичной мобилизации

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) уехал из России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Основатель лейбла Black Star отправился в соседнюю страну.
Музыкант выложил в соцсетях фото, на котором он позирует возле мечети. Тимати не стал скрывать свое местонахождение. Рэпер указал, что находится в Ташкенте — столице Узбекистана.
Юнусов не сообщил, с какой целью прибыл в другую страну. Кроме того, Тимати не рассказал поклонникам, сколько времени собирается провести в Узбекистане.
Некоторые поклонники раскритиковали рэпера из-за поездки за границу. Пользователи Сети возмутились, что он покинул Россию в непростое время, хотя поддерживал спецоперацию и всегда заявлял о себе как о настоящем патриоте.