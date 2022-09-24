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Аналитик Юшков: рост европейских цен на газ частично обусловлен событиями в России

Экономика
Аналитик Юшков: рост европейских цен на газ частично обусловлен событиями в России

Повышение стоимости газа на европейском может быть вызвано в том числе ситуацией в России, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В беседе с RT он напомнил, что любая нестабильность является для цен толчком вверх. Сейчас объявление в России частичной мобилизации не может не сказываться.

«Дело в том, что рынок воспринимает это как повышение ставок в конфликте России и Запада», — пояснил эксперт.

При этом на прошедшей неделе наметилась тенденция к снижению стоимости газа. Это позволяет говорить об отскоке к характерным для последнего времени ценам, которые находятся на уровне 2 тысяч долларов за тысячу кубометров, добавил Юшков.
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