Шторм «Фиона» спровоцировал отключения света в Канаде

Оттава, 24 сентября. Мощный шторм «Фиона» обрушился на восточную часть Канады с ураганным ветром, который снес деревья и линии электропередач, а также оставил сотни тысяч домов и предприятий без электричества. Об этом сообщают местные СМИ.