Шторм «Фиона» спровоцировал отключения света в Канаде

Оттава, 24 сентября. Мощный шторм «Фиона» обрушился на восточную часть Канады с ураганным ветром, который снес деревья и линии электропередач, а также оставил сотни тысяч домов и предприятий без электричества. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации Национального центра ураганов США (NHC), центр шторма, который был понижен с урагана до посттропического циклона, находился в заливе Святого Лаврентия после прохождения через Новую Шотландию, где были повалены деревья и линии электропередач.
«Фиона», которая на прошлой неделе обрушилась на Пуэрто-Рико и другие части Карибского моря, оставила без электричества около 79% населения в Новой Шотландии и 95% на острове Принца Эдуарда.
Шторм принес сильный ветер и проливные дожди на восточный берег Канады. Согласно прогнозам, он ослабеет к 25 сентября. Канадские власти разослали экстренные предупреждения в Новой Шотландии и на острове Принца Эдуарда, предупреждая о сильных наводнениях вдоль береговой линии и чрезвычайно опасных волнах. Людям в прибрежных районах рекомендовано эвакуироваться.
Находясь в категории урагана, «Фиона» привела к смерти по меньшей мере восьми человек и отключила электричество практически для всех 3,3 млн жителей Пуэрто-Рико во время изнуряющей жары. Почти миллион жителей острова продолжает оставаться без света.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отложил отъезд в Японию для присутствия на похоронах бывшего главы государства Синдзо Абэ, чтобы поддержать действия правительства по реагированию на чрезвычайные ситуации.