Система существовала «на бумаге»: Герой России объяснил сложности мобилизации «на местах»

Механизмы мобилизации никогда не были задействованы в столь большом объеме, результатом этого стали некоторые сложности в рамках частичной мобилизации граждан. Однако если грамотно «смахнуть пыль» и провести ревизию, то в кратчайшие сроки можно добиться гораздо большей эффективности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.