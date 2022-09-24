Система существовала «на бумаге»: Герой России объяснил сложности мобилизации «на местах»

Механизмы мобилизации никогда не были задействованы в столь большом объеме, результатом этого стали некоторые сложности в рамках частичной мобилизации граждан. Однако если грамотно «смахнуть пыль» и провести ревизию, то в кратчайшие сроки можно добиться гораздо большей эффективности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
Сегодня, 24 сентября, значительная часть российского инфополя пестрела сообщениями о недоработках мобилизации в некоторых военкоматах. Сообщалось о мобилизации возрастных людей и изъятии снаряжения, которое мобилизованные купили за свой счет, включая аптечки и обмундирование.
«Во-первых, мобилизация и вообще вся эта кампания была объявлена за очень короткое время. И многие наши государственные структуры оказались к этому не готовы. Судя по видеороликам, судя по видеоматериалам. Это все исправляется уже на ходу. Действительно есть какие-то ляпы. Потому что у нас длительное время система гражданской обороны и система мобилизации резервистов существовали только на бумаге. На сегодняшний день мы пытаемся ее запустить. Где-то она работает, где-то подстраивается на ходу. Но я думаю, что в короткие сроки все заработает как единый слаженный организм и все встанет на свои места», — рассказал эксперт.
Эксперты отмечают, что мобилизованные граждане не призваны заменить собой кадровую армию на передовой. Их роль, как правило, будет сведена к охране тыловых коммуникаций и обороне освобожденных территорий.