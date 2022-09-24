Глава МИД Китая Ван И призвал не дать «разлиться» украинскому кризису дальше

Китай поддерживает урегулирование ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Руководитель ведомства призвал стороны не допустить, чтобы украинский конфликт «разлился» дальше. По его словам, Пекин поддерживает все усилия, которые направлены на урегулирование обострения.
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал урегулировать ситуацию вокруг Украины путем диалога и консультаций. По его словам, КНР будет всегда выступать за уважение суверенитета всех стран.