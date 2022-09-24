Глава МВД Сербии Вулин: Белграду следует работать над расширением сотрудничества с Москвой

Сербии необходимо развивать сотрудничество с Россией. Такое заявление сделал глава МВД республики Александр Вулин.
Он назвал дальнейшее взаимодействие Москвы и Белграда «политикой будущего» и настоятельно порекомендовал Украине всерьез задуматься над искренностью коллективного Запада.
«Расширение сотрудничества с Россией — это не дань уважения прошлому, а ответственная политика, обращенная в будущее. Сербия соблюдает международное право и поэтому требует, чтобы уважали и ее территориальную целостность, хотя бы настолько, насколько украинскую», — привели слова Вулина в МВД Сербии.
Сербский министр внутренних дел напомнил, что глава государства Александр Вучич уличил западных лидеров в политике двойных стандартов в отношении Киева и Белграда. Он выступил с таким заявлением на трибуне ГА ООН.