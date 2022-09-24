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Терапевт Чернышова посоветовала пожилым людям больше гулять для улучшения качества сна

Общество
Терапевт Чернышова посоветовала пожилым людям больше гулять для улучшения качества сна

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие привычки помогут пожилым людям лучше засыпать. По мнению эксперта, один из самых действенных – хорошая прогулка.

Физическая активность перед сном важна для здоровья. Чтобы заснуть, необходимо чувствовать утомление. Именно поэтому вечером нужно прогуляться по скверу или вокруг дома.

«Если человек весь день провёл в кресле около телевизора, этого не хватает для полноценного сна», — отметила Чернышова.

Также терапевт посоветовала ложиться спать в одно время. Проблемы с режимом могут повлиять на качество сна. Стоит забыть и о больших порциях еды перед сном. Однако и голодание полностью исключено. Важно, чтобы желудок не был наполнен до предела.

Для комфортного сна эксперт порекомендовала проветривать помещение. В комнате, где сохраняется высокая температура, спать достаточно сложно.
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